Парк у ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле ожидает реконструкции с 2014 года

В Нижнем Тагиле ежегодно приводятся в порядок городские парки и скверы. В центральной части города появился Театральный сквер, готовится вторая очередь парка Народного на Вые и запланирована реконструкция Пионерского сквера рядом с новым бульваром на проспекте Дзержинского.

Парк у ДК Им. Окунева начал обновляться в 2014 году: появились детские игровые комплексы. Осенью 2014 года проект оценивался в 60 миллионов рублей, срок сдачи назывался - лето 2015 года. Позже сообщалось, что асфальтирование площадок, тротуаров и дорожек запланировано с июня по октябрь 2016 года.

Июнь, 2016 г.

На май 2018 года на территории в

Май, 2018 г.

Завершающим этапом благоустройства территории парка должна стать детская зона, но учитывая серьезные нормативные требования к ее обустройству, проект является комплексным и достаточно затратным. Выполнение озеленения до момента завершения работ по монтажу подземных коммуникаций производить нецелесообразно. Кроме того, территория является объектом незавершенного строительства и поэтому вход на территорию будет ограничен до момента завершения проекта.

Учитывая, что за счет средств Общества, помимо обеспечения содержания и охраны территории парка, содержатся и развиваются целый ряд высокозатратных ключевых объектов культуры, спорта и здравоохранения района, финансирование реализуется по приоритетному принципу. Приоритетом, как и прежде, для предприятия являются действующие объекты массового пребывания людей, в первую очередь – детей.