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Парк у ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле ожидает реконструкции с 2014 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парк у ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле ожидает реконструкции с 2014 года

18 мая, 22:15Свободное время
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