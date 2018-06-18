Как получить деньги умершего родственника?

Как получить вклад умершего?

Все имущество умершего человека наследуют его ближайшие родственники. И это касается не только оставшегося дома, автомобиля или дачи. Если после проверки всех оставшихся документов обнаружится, что отец или мать, ушедшие из жизни, имели вклад в банке, его обязательно нужно получить, так как это также считается часть имущества покойного. Какие шаги необходимо предпринять для решения этого вопроса?

Чтобы получить финансовое наследство, необходимо кое-что сделать. Процедура получения денег состоит из нескольких этапов:

обращение в банк, где находится депозит;

проверка законности притязаний со стороны финансовой организации;

передача всех необходимых данных нотариусу;

получение денег или переоформление депозита на себя.

Естественно, наследники должны обращаться только в то финучреждение, где умерший хранил деньги. При этом они обязаны предоставить документы, что имеют право на их получение. Если родственники знают, что умерший хранил где-то средства, но точно неизвестно где, нотариус обязан послать запросы в разные банки.

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По российскому законодательству наследники имеют право на деньги умершего родственника. Но это может быть после выполнения всех необходимых процедур, только по истечении 6 месяцев. Вот только в любых правилах имеются исключения. Иногда разрешается взять деньги и раньше этого срока, если необходимо оплатить ритуальные услуги. Это делается по письменному указанию нотариуса.

А вот как быть с пенсией умершего родственника? Как раз чаще всего речь идет про смерть пожилых людей. Пенсию за прошедший месяц ни один человек не имеет права получать, кроме наиболее близких родственников умершего. Подобные выплаты должны начисляться без никаких задержек. Нужно учитывать следующее: пенсия перестает начисляться уже с первого числа, но только следующего месяца.