Как правильно подобрать фотообои для гармоничного интерьера

В современном мире есть множество интерьерных решений и модных дизайнов. Очень часто для них используют, казалось бы, самый простой способ – фотообои. Их разнообразие огромно, для каждого найдется изображение по душе.

Что же такое фотообои?

Фотообои – это обои с нанесенным на них изображением. Для удобства поклейки обычно состоят из нескольких частей. Изображение наносится с помощью широкоформатных принтеров, что делает картинку четкой, как на фотографии.

Существует несколько видов фотообоев, в зависимости от того, какие материалы входят в их состав:

виниловые;

тканевые;

флизелиновые;

бумажные.

Кроме того, каждый из перечисленных видов бывает однослойный (симплекс) и двуслойный (дуплекс). Количество слоев влияет на прочность и долговечность обоев.

Бумажные обои – экономный вариант. Лучше всего использовать в случае, если вы не собираетесь долго эксплуатировать фотообои.

Виниловые обои – моющиеся обои. Стойко переносят влагу и воздействие солнечных лучей. Очистку обоев можно производить при помощи моющих средств, не боясь, что рисунок обесцветится.

Флизелиновые обои – самый прочный вариант. Они экологически чистые, поэтому часто используются для декора в детских и спальнях. Отличительная особенность флизелиновых обоев – наличие пор, которые не дают скапливаться влаге и грибку под обоями.

Тканевые обои – прочные, отличаются оригинальными рисунками и узорами. Однако на их поверхности быстро скапливается пыль. Не всегда устойчивы к воздействию влаги и моющих средств.

Для гармоничного решения интерьера фотообои производятся с различной текстурой. Видов текстур очень большое количество, поэтому всегда можно подобрать то, что нужно именно вам.

Виды текстур:

Кроме того, есть текстуры с имитацией инея, черепицы, дерево и много других.

Разнообразие рисунков на фотообоях огромно. Фоновые с узорами и абстракцией для любителей минимализма. Панорамные – с изображением пейзажей и городов. Предметные – с изображением одного предмета, чаще всего в макросъемке. Обои с 3d-эффектом, создающие иллюзию реального пространства. Светящиеся обои – флуоресцентные или со светодиодами.