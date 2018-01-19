Соцсеть «Одноклассники» запустила социальный проект «Работа мечты»

Для того, чтобы участвовать в проекте необходимо разместить истории с хэштэгом #работамечты. Те россияне, чьи посты окажутся наиболее проблемными, получат помощь по поиску работы от проекта «Антирабство».

Социальный проект рассчитан на помощь людям, которые потеряли работу, попали в сложную ситуацию или ищут себя.

Публиковать сообщения можно как текстом, так и в приложении для прямых эфиров OK Live. Рассказывать можно не только о своей работе, но и о ситуациях с родными и близкими.

Еженедельно на протяжении месяца будут отбираться 10 историй с помощью голосования. Победители также смогут вести видеодневники и рассказывать о процессе поиска работы мечты.

Параллельно в «Одноклассниках» будут проводиться мастер-классы от лучших экспертов России, публиковаться видеоуроки, вебинары, которые будут полезны для соискателей.

Организаторы признались, что затеяли это по той причине, чтобы научить искать работу огромное количество людей. При этом в качестве примера будут даны всего четыре лучшие истории от реальных людей. Авторы уверены, что соцсеть «Одноклассники» – идеальная платформа для такой миссии.

Что мы для этого сделаем? Мы поможем тем, кому тяжело. И на примере этой помощи покажем, что поиск работы — это не удача или везение, а обычный алгоритм. Победители акции будут вести публичные дневники на своих страницах в Одноклассниках, и через их посты мы расскажем всем нуждающимся в поддержке, что надо делать, чтобы найти идеальную работу Алена Владимирская, руководитель проекта «Антирабство».