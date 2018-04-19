Дан Чернявский: Почему углубление украино-израильских отношений выгодно украинцам

Дмитрий Чернявский - профессионал в сфере финансов, экономики, бизнеса и правоведения. Поэтому к Дмитрию можно обратиться за разъяснением многих самых резонансных событий. Знакомьтесь - Дан Чернявский (Дмитрий Леонидович), с которым мы поговорим о новом витке сотрудничества Украины и Израиля.

Дмитрия Чернявского можно считать экспертом в израильско-украинских отношениях, поскольку Дмитрий не раз давал им оценку. Например, после подписания соглашения между Украиной и Израилем о возможности легальной работы украинцев в Израиле Дмитрий Чернявский пояснил нам, что в нем говорится не о всех профессиях и не о постоянном трудоустройстве. Но тем не менее, по мнению Дмитрия Чернявского, благодаря этому соглашению у отношений Израиля и Украины есть потенциально-успешное будущее.

В настоящее время подобная схема сотрудничества перспективна, она выгодна как для Израиля, так и для Украины. Это потенциал для украинцев. А не правда ли хорошо, когда наши соотечественники могут законно реализовываться и работать? Особенно это касается строительства и агросектора прокомментировал тогда подписание соглашения Дмитрий Чернявский.

В этом Дмитрий Чернявский был полностью прав, и мало нашлось бы желающих, даже среди специалистов, возразить экспертной оценке, которую выразил тогда Чернявский. Особенно, в свете июньского заявления главы МВД Израиля Арье Дери на комиссии Кнессета по внутренним делам, которое как бы поддерживала Чернявского в его мыслях о том, что украинцы хотят работать на Земле Обетованной, мало того, они уже там работают без всяких соглашений.

Напомним, в июне 2017 года Арье Дери заявил, что на момент его выступления в Израиле нелегально находятся около 80 тысяч граждан Украины и Грузии, которые въехали в страну как туристы, но после подали прошение о предоставлении убежища. Поэтому, они не могут быть депортированы из Израиля, несмотря на то, что, по большому счету, являются такими же нелегальными иммигрантами как приезжие из стран Африки.

При майской встрече нас удивило, как Дмитрий Чернявский начинает с того, что делает акцент на важности соглашения для Украины и украинцев, но после заявления Арье Дери, Дмитрий Чернявский и его высказывания о том, что «учитывая массовость трудоустройства украинцев за границей, государство должно создавать подходящие условия для этого», кажутся еще более конструктивными. К тому же, Дмитрий Чернявский был прав, когда сказал, что легализация работы за пределами родины обезопасит наших соотечественников от рабства и других рисков.

Также, и тогда, и сейчас Дмитрию Чернявскому не пришло в голову скрывать то, что на данный момент в Украине спрос на мастеров в сфере строительства намного меньше, чем предложение. Поэтому те, кому не хватило рабочих мест, находятся в поисках работы за границей (в этом Дмитрий Чернявский полностью вторит официальной статистике). А Израиль, если верить Чернявскому, для строителей - настоящий клондайк.

В Израиле со строительными специальностями сложилась напряженная ситуация. Сами израильтяне не хотят работать на стройках, а молдаване, китайцы и болгары уступают в своей квалификации украинцам, которые выполняют работу добросовестно и надежно озвучил нам свое мнение Дмитрий Чернявский при прошлой встрече.

В 2018 году у нас появилась еще одна тема, о которой с нами согласился поговорить Дмитрий Чернявский. Это углубление сотрудничества в аграрном секторе, о котором шла речь в ходе официальной встречи замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции О.Трофимцевой, посла Израиля Э. Белоцерковского и заместителя председателя «MASHAV» Ю. Фукс.

Дмитрий Чернявский сходу заявил, что в таком шаге со стороны обеих стран нет ничего странного. Тут же он поспешил отметить:

В последние годы между нашей страной и Израилем развиваются торговые отношения в сельскохозяйственном и пищевом секторе товаров, а также они реализуют совместные проекты в этих же направлениях. И это достаточно экономически выгодно, практично и обосновано для обеих сторон.

В ходе разговора Дмитрий Чернявский обозначил, что на сегодняшний день Израиль - не просто один из импортеров украинской аграрной и пищевой продукции, это - страна-импортер, входящая в “двадцатку”. Кроме того, Дмитрий Чернявский отмечает, что Израиль активно реализует проекты по внедрению дуального обучения для аграриев, внедрению новейших технологий и прочего. И, как кажется Дмитрию Чернявскому, скорее всего, ни Украина, ни Израиль в ближайшее годы не снизят темпы сотрудничества. Он выражает надежду, что страны будут плодотворно работать вместе по определенным приоритетным профилям.

Напомним, по словам замминистра по вопросам европейской интеграции Украины, важнейшие направления сотрудничества на 2018 год - искусственное орошение безводных земель, как часть Climate smart agriculture, а также развитие женского предпринимательства, животноводства, ветеринарии и др. в селах.

Дмитрий Чернявский, в свою очередь, как эксперт, обозначил, что такое развитие отношений между Украиной и Израилем может только радовать. Поскольку он - Дмитрий Чернявский - и как опытный финансовый и бизнес аналитик, и как любой нормальный гражданин ратует за продвижение своей страны в будущее и за расширение цивилизованного делового сотрудничества со странами, экономика которых в разы превзошла отечественную: