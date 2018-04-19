Рисунки художницы из Екатеринбурга появятся на открытках к ЧМ-2018 по футболу (ФОТО)

Художница нарисовала 17 рисунков акварелью и маркером, на 5 из них изображен Екатеринбург, на остальных – другие города, которые будут принимать мундиаль, пишет Е.1 .

Мне нравится рисовать улочки, пейзажи. Нравится все яркое: маркерная техника, акварель, буйство цвета. У меня уже были работы, нарисованные маркером, я решила их и послать: вдруг понравятся? И их утвердили сразу рассказала Марианна.