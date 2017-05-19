Конкурс на проведение Дня города в Нижнем Тагиле не начат, а артисты уже зовут гостей: почему группа Arabesque записала приглашение? (ВИДЕО)

На кадрах женщины-солистки группы Arabesque feat. Michaela Rose приглашают тагильчан на свой концерт, который, по их словам, состоится 12 августа в Нижнем Тагиле.

Журналисты TagilCity.ru решили выяснить – действительно ли уже определено, что именно эта группа будет выступать на грядущем торжестве?

Администратор, приставляющая интересы группы, рассказала, что посредник из Нижнего Тагила выразил большой интерес в участии группы в торжествах, посвящённых дню города.

При общении с посредником он предпочёл именно группу Arabesque другому варианту. Выбор женского коллектива, в принципе, логичен. Ведь в прошлом году у Вас в городе выступал дуэт Baccara рассказала журналисту TagilCity.ru менеджер Ольга Свиридова.

По достижению этой договорённости Ольгой Свиридовой и было записано видео-приглашение. Изначально оно было размещено на странице группы Arabesque, а затем попало и в городские сообщества Нижнего Тагила.

В администрации Нижнего Тагила информацию о грядущем концерте не подтвердили. Причина этого проста – конкурс на проведение праздника ещё не разыгран. Официальное приглашение каких-либо артистов возможно только после него.

В настоящее время Администрация не располагает какой-либо информацией о планирующемся концерте этой группы в Нижем Тагиле в День города. Кроме того, конкурс на проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню города-2017, состоится только в июне-июле. Только после него будет определено – какие артисты выступят в Нижнем Тагиле объяснила журналистам TagilCity.ru начальник управления культуры Администрации Нижнего Тагила – Светлана Юрчишина.