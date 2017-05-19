Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Конкурс на проведение Дня города в Нижнем Тагиле не начат, а артисты уже зовут гостей: почему группа Arabesque записала приглашение? (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Конкурс на проведение Дня города в Нижнем Тагиле не начат, а артисты уже зовут гостей: почему группа Arabesque записала приглашение? (ВИДЕО)

19 мая 2017, 18:10Свободное времяПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?