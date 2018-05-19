Фестиваль «Адрес детства – мой Нижний Тагил» отпраздновал своё 25-летие (ВИДЕО)

На сегодняшний день количество талантливой молодежи в Нижнем Тагиле выросло в два раза. Интересно, что в первые три года проведения в конкурсе приняли участие 4 тысячи школьников. Экс-конкурсанты сейчас сами являются родителями и теперь на конкурс они приводят своих детей. Нередко на сцене ставятся семейные номера. Многие конкурсанты, познакомившись с атмосферой учреждения, остались работать в Городском Дворце детского и юношеского творчества.