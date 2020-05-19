Кожаный диван: роскошь и практичность в одном флаконе

Одним из самых ярких представителей этой категории является диван, характеризующийся мягкостью посадочного места и хорошими тактильными свойствами обивочной ткани, в качестве которой используются различные виды тканей. Производители предлагают широкий выбор изделий разных размеров, конструкций и расцветок.

Вы можете купить белый диван, который добавит в интерьер нежность и романтичность, а также выбрать изделие с яркой и пестрой расцветкой. Важно уделить внимание категории обивочной ткани, от которой зависит ее качество, износостойкость, долговечность и практичность. Среди большого изобилия акцент нужно делать на составе, практичности и качестве материала.

Популярные ткани для обивки диванов Одним из популярных материалов для диванов является велюр, который смотрится богато, придает мебели эффект воздушности и мягкости.

Отличительные черты велюра:

бархатистая поверхность так и притягивает своей привлекательностью, хочется все время гладить поверхность и прикасаться к ней;

требует минимального ухода, его высокотехнологичные волокна неприхотливы в уходе;

не вызывает аллергических реакций и раздражений;

легко поддается чистке при наличии пятен и загрязнений;

имеет эффект антистатики;

доступен по стоимости;

устойчив к механическим повреждениям.

Модели, обивка которых выполнена из натуральной или искусственной кожи, никогда не выйдут и моды, они практичные, легко моются, имеют длительный срок службы. Для защиты поверхности от коготков домашних питомцев необходимо воспользоваться защитным составом, который называется антикоготь.

Покупая кожаный диван, вы можете выбрать модели, боковинки которых украшены деревянными вставками с оригинальной резьбой, они смотрятся очень эффектно и солидно. В большинстве случаев такие варианты выполнены в классических черных или коричневых тонах, но можно также встретить изделия из белоснежной кожи, бардовой, красной, синей и т. д. Все зависит от того, для какого интерьера вы покупателе мягкую мебель.

Фото: dg-home.ru

Диваны могут быть предназначены исключительно для сидения, но есть раскладывающиеся модели со спальным местом, обратите на это внимание при выборе. Для больших помещений подойдут угловые модели, они достаточно массивные и занимают много места, но это придает им особый шарм и эффектность.