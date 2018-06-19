Жители посёлка Висим познакомятся с истоками русской культуры (ФОТО)
19 июня, 07:00Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В «Висимском центре культуры» пройдёт ежегодный открытый православный творческий фестиваль «Колокольная Русь-2018», на котором каждый сможет прикоснуться к истокам русской культуры и истории.
Сюжеты: Пригород
23 июня в 12:00 в посёлке Висим начнёт работу православный творческий фестиваль «Колокольная Русь-2018».
Основной задачей мероприятия является привлечение внимания всех слоёв современного общества к роли российской истории в мировом, историческом процессе, возвращение к истокам русской культуры и объединение вокруг духовного просвещения и православных ценностей, сообщает пресс-служба Нижнетагильской Епархии.
Участники фестиваля представят различные творческие номера в таких номинациях, как литературно-музыкальная композиция, народные стихотворения и песнопения, эстрадный вокал и декоративно-прикладное искусство.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Нижнетагильская Епархия
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей