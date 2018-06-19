Жители посёлка Висим познакомятся с истоками русской культуры (ФОТО)

Основной задачей мероприятия является привлечение внимания всех слоёв современного общества к роли российской истории в мировом, историческом процессе, возвращение к истокам русской культуры и объединение вокруг духовного просвещения и православных ценностей, сообщает пресс-служба Нижнетагильской Епархии.