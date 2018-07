Alfa Future People объявил лайн-ап и концепцию юбилейного фестиваля

Хедлайнерами Alfa Future People в 2018 году станут Tiesto, Alesso, Steve Aoki и Afrojack, а всего на фестивале будет работать четыре сцены, на которых за три дня выступит более 100 музыкантов, среди которых Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Flux Pavilion, Fonarev, Gareth emery, Going deeper, Headhunterz, Krewella, Kshmr, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj set, Slander, Slushii, Sub Focus (Dj Set), Swanky Tunes, Vini Vici, Volac, Yellow Claw, Дельфин, Строгонов и многие другие.

Впервые на Alfa Future People будет построена полноценная зона искусств. Так, на пресс-конференции Альфа-Банк представил лимитированный дизайн-макет карты NEXT, созданный популярным графическим художником PokrasLampas. Молодежная карта NEXT Альфа-Банка – официальная карта фестиваля Alfa Future People. 12 апреля на сайте alfabank.ru/pokraslampas открывается предзаказ на 5000 карт NEXT в новом дизайне. Особенность карты Next: скидка 1000 рублей на билет на AFP, кэшбэк во всех кинотеатрах, кафе и ресторанах - 5% и повышенный кэшбэк 15% на фудкортах фестиваля.