Катание на лошадях в неположенных общественных местах Нижнего Тагила будет запрещено новыми правилами

Изменения в соответствующих правилах коснулись и предоставления такой услуги, как катание на лошадях и других животных.

Согласно Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил, только четыре специально отведенные места могут использования для катания на животных.

Это участок по проспекту Строителей - от Театральной площади до домов №4 и №5 проспекта Строителей. Второй участок - территория «Парка культуры и отдыха металлургов» в Тагилстроевском районе.

В Дзержинском районе для оказания таких услуг выделены два места: лесопарковая зона по улице Зари, располагающаяся за площадью Танкостроителей, зеленая зона по Ленинградскому проспекту - между улицами Володарского и домами №30 и №32 по улице Калинина.

В остальных местах катание на животных запрещено и будет наказываться. Граждане, нарушившие правила, будут привлечены к административной ответственности.