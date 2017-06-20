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Катание на лошадях в неположенных общественных местах Нижнего Тагила будет запрещено новыми правилами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Катание на лошадях в неположенных общественных местах Нижнего Тагила будет запрещено новыми правилами

20 июня 2017, 18:20Свободное время
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