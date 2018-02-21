Подготовку квалифицированных кадров по стандартам WorldSkils обсудили в Тагиле (ФОТО)
21 февраля, 09:05Свободное время
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После старта чемпионата «WorldSkills Russia» в Нижнем Тагиле состоялся круглый стол, на котором обсудили подготовку профессиональных кадров для города и области.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 февраля в колледже имени Н.А. Демидова состоялся круглый стол, посвящённый вопросам подготовки профессиональных кадров по стандартам WorldSkills. Участники отметили, что в Нижнем Тагиле созданы все условия для подготовки специалистов не только по рабочим специальностям.
В рамках деловой программы участники круглого стола посетили рабочие площадки VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и познакомились с работой площадок различных компетенций, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Чемпионат «Молодые профессионалы» официально стартовал 17 февраля на базе Нижнетагильского государственного колледжа им. Н.А. Демидова и в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса.
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