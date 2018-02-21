Подготовку квалифицированных кадров по стандартам WorldSkils обсудили в Тагиле (ФОТО)

20 февраля в колледже имени Н.А. Демидова состоялся круглый стол, посвящённый вопросам подготовки профессиональных кадров по стандартам WorldSkills. Участники отметили, что в Нижнем Тагиле созданы все условия для подготовки специалистов не только по рабочим специальностям.