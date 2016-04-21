24 апреля велосипедисты Нижнего Тагила устроят велопробег по улицам города

В этом году маршрут велопробега будет отличаться от традиционного. Велопробег начнется 24 апреля в 13 часов от ФОКа «Президентский», а не от храма Александра Невского, как обычно. Завершится он, как и всегда, у СОК «Металлург-Форум». Финиш намечен на 16 часов.

Участникам стоит учесть, что время сбора назначено на 11 часов. За два часа будут решены организационные вопросы, кроме того, будут проведены спортивно-развлекательные мероприятия. Будет продемонстрировано фигурное катание, велообвес и много другое.

Это традиционный пробег. Я буду третий год участвовать. Мне нравится, что собирается столько велосипедистов. А их всегда много, в прошлом году было больше 350 человек. К тому же, нет особых требований, главное, чтобы был велосипед.

От велоклуба есть так называемые маршалы. Они руководят движением групп, численностью по 15-20 человек. Каждый маршал ведет свою группу, -- рассказал об организации пробега один из постоянных участников журналисту TagilCity.ru .

Всем зарегистрировавшимся участникам от велоклуба Нижнего Тагила выдадут памятные значки. Зарегистрироваться можно по интернету.