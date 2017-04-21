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Нижнетагильская студия «Fly» занесена в энциклопедию творческих коллективов России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская студия «Fly» занесена в энциклопедию творческих коллективов России (ФОТО)

21 апреля 2017, 13:10Свободное время
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