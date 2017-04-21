Нижнетагильская студия «Fly» занесена в энциклопедию творческих коллективов России (ФОТО)
21 апреля 2017, 13:10Свободное время
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Студия «Fly» из Нижнего Тагила включена в «Первую энциклопедию творческих коллективов России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Единственный представитель Нижнего Тагила – образцовая студия «Fly» - вошла в энциклопедию творческих российских коллективов. Солисты и группы коллектива ДК «Юбилейный» неоднократно побеждали на международных, всероссийских вокальных конкурсах и фестивалях.
Первая энциклопедия творческих коллективов нашей страны «Богатство России» создана при поддержке Фонда поддержки и развития социальных, творческих и культурных программ «Содружество».
Это уникальный проект, в котором представлены коллективы разных направлений и возрастов, являющиеся ценностью для страны и представляющие Россию за рубежом.
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Каждый коллектив представлен в красочном издании отдельной страницей.
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Фото: ДК «Юбилейный»
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