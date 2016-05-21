Жителям Нижнего Тагила предлагают проверить свою эрудицию

Индивидуальный письменный турнир проводится уже 14 лет и является одним из крупнейших соревнований в эрудиции.

Каждый участник получает листок с заданиями. В течение двух часов он должен ответить на 240 вопросов. Эти вопросы разбиты на 8 тем по 30 задач в каждой. Участникам предлагается проверить свои знания в области искусства, истории, науки, спорта, развлечений, мира, медиа и стиля жизни. Все вопросы составляли авторы из Англии, Канады, Бельгии, Эстонии и Индии.

В прошлом году более 2000 человек из 40 стран стали участниками Чемпионата мира по викторине. Свои знания проверяли и 30 жителей Нижнего Тагила. Лучший результат в городе показал Андрей Путилов - он правильно ответил на 73 вопроса из 240, заняв, тем самым, 620 место по миру.

В этом году интеллектуальные соревнования пройдут в ДК им. Окунева 5 июня. Начало Чемпионата в 12:00. Участие бесплатное. До 3 июня нужно подать заявку в группе «Что? Где? Когда? Нижний Тагил».