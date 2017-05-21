«Ночь музеев» в Нижнем Тагиле собрала несколько сотен жителей города (ФОТО)

Вечером 20 мая тагильские музеи провели «Ночь музеев» - международную акцию. Она была приурочена к Международному дню музеев. Во время проведения данной акции можно осмотреть музейные экспозиции ночью.

В эту ночь музеи начинают свою работу после захода солнца и не закрываются практически до самого утра. Основная цель такого мероприятия – привлечение молодежи к посещению музеев.

Нижнетагильский музей-заповедник организовал «ЭКО-ночь», во время которой посетители отправились не в залы музея, а на пешую экскурсию, которая познакомила их с историей города. Участники культурного мероприятия отправились на Лисью гору, к краеведческому музею, «Демидовской даче».

В каждом из музеев проходили мастер-классы, викторины, квесты. В доме-музее имени Бондина состоялось заседание поэтической студии «Ступени». После него тагильские поэты вышли на улицу и читали свои стихи для слушателей.

У музея изобразительных искусств состоялся митинг на тему «Революция и искусство». Научные сотрудники, принявшие участие в мероприятии, были в пионерских галстуках и косынках. Всем посетителям прикалывали красные революционные бантики. С трибуны звучали призывы: «Музеи всех стран, объединяйтесь!», «Даешь повышение посещаемости!», «Искусство – в массы!».

В одном из залов музея состоялся аукцион, представивший 54 творения тагильских художников. Авторскую куклу желающие могли приобрести на ярмарке, организованной тоже в одном из залов музея.

Организация интересных постановочных фотографий была любопытной задумкой для посетителей: можно было сфотографироваться с любыми экспонатами тагильских музеев.