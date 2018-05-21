Мавзолей Ленина на Красной площади был закрыт для посещений из-за пионеров (ФОТО)

20 мая школьники Москвы и Московской области решили связать свою жизнь с КПРФ и пионерским движением.

Три тысячи ребят в торжественной обстановке получили первые пионерские галстуки, повязал которые лидер партии коммунистов Геннадий Зюганов.

Мероприятие было приурочено к 96-й годовщине создания пионерской организации, сообщают «Новые Известия». Ради такого случая власти города на время ограничили посещение мавзолея Ленина на Красной площади.

Фото: «Новые Известия»