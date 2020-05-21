В Нижнем Тагиле проходит всероссийская акция ко Дню защиты детей
Сегодня, 16:45Свободное времяФото: Нижнетагильский цирк
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Росгосцирк ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, запускает всероссийскую творческую акцию «Здравствуй, цирк!».
Сюжеты: Нижний Тагил
Для участия в проекте нужно прислать рисунок или другую творческую работу на тему цирка на электронную почту PR@CIRCUS.RU до 30 июня 2020 года.
Росгосцирк предупреждает, что при отправке творческой работы вы соглашаетесь на ее публикацию в открытых источниках.
Кроме того, в описании необходимо рассказать о себе.
Авторы лучших работ получат приглашения на представления, которые состоятся после отмены режима самоизоляции. А истории и рисунки станут основой книги о цирке, которая готовится к выпуску в этом году.
Каждый участник проекта может прислать только один рисунок или рассказ.
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