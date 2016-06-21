День молодёжи 2016 в Нижнем Тагиле начнётся с Большой городской зарядки с чемпионами

В этом году молодым жителям города предстоит принять участие в более чем 50-ти праздничных мероприятиях.

Первым из них в субботу станет Большая городска зарядка с чемпионами. Начало мероприятия намечено на 10 утра. Общий сбор – на городской набережной, рядом со светомузыкальным фонтаном Театрального сквера.

Далее желающие разделятся по интересам. Предполагается, что будет проведено несколько различных типов зарядки, среди которых: айкидо, йога, силовая зарядка, флеш зарядка, забег, велопробег, а в заключении - КВН-зарядка.

Утреннюю разминку для тагильчан будет проводить Кадим Халилов, который является заслуженным тренером РФ и старшим тренером молодежной сборной Олимпийского резерва.

Большие праздники, такие как день молодежи, принято завершать красивейшим фейерверком. На сайте www.bah-bah.ru можно выбрать пиротехнику на любой вкус и кошелек: от хлопушек и бенгальских огней до супер-фейерверков.