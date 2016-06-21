«Живём и помним» - урок памяти прошел в музее воинов-тагильчан 20 июня (ФОТО)

Этот день, как памятный день скорби, остался в памяти всего русского народа. Рассказать о нем, поделиться своими эмоциями и размышлениями пришли сюда люди, имеющие непосредственное отношение к войне и ветеранам.

Этот день должен быть известен подрастающему поколению. Для этого в музей пригласили детей из летнего лагеря 65-й школы и курсантов военно-патриотического клуба «Гранит». Перед ними выступил рядовой-автоматчик Александр Федин. Он участвовал в освобождении Польши и Украины. В начале войны его призвал в армию, и он воевал с немцами-захватчиками в годы войны.

На уроке памяти выступил Вячеслав Горячкин – депутат Городской Думы. Он обратил внимание подростков на то, что именно благодаря Великой победе и мужеству русского народа в годы войны мы имеем сейчас мир на своей земле. Своими воспоминаниями о тех годах поделились и те, кто были тогда еще детьми, но запомнили это тяжелое время. Это - Петр Чашников, председатель Нижнетагильского СВ войны и труда и Анатолий Комаров, председатель СВ войны и труда Ленинского района.

Валерий Алиев, председатель городского Совета ветеранов комсомола напомнил о многочисленных жертвах этой войны.

Но не только рассказы о войне услышали ребята на этом уроке памяти. Прозвучали здесь и песни на военную тематику.

Руководитель военно-патриотического клуба «Гранит» Дмитрий Сидлецкий спел песню «Письмо отца», а в исполнении Валерии Скороходовой прозвучала песня «Рисуют мальчики войну».

Воспитанники школы и курсанты клуба посмотрели видеоклип о службе в армии и видеопрезентацию о военных мемориалах своего города.

Валентина Соловьева, Председатель Совета почетных граждан города Нижний Тагил, выразила благодарность всем сотрудникам музея воинов за работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил