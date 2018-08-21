Картину «Тагильская мадонна» выставят в галерее в Челябинске

В период с 7 сентября по 21 октября картина «Тагильская мадонна» Рафаэля Санти будет выставлена в галерее в Челябинске.
По возвращении из гастролей картину осмотрят реставраторы. Есть вероятность, что картину больше не будут выставлять в других городах из-за ее возраста. Путешествия могут негативно повлиять на полотно.
У картины особый режим перевозки, она едет в специальном контейнере, который обеспечивает оптимальный уровень освещения, поддерживает необходимую температуру. «Тагильскую Мадонну» мы можем перевозить куда-либо только летом и в начале осени, чтобы не было больших перепадов температур, сообщила заместитель директора по науке Музея изобразительных искусств Елена Ильина.
Во время перевозки картину сопровождает вооруженная охрана, хранитель, реставратор и научные сотрудники музея.
Во время выставки в Челябинске картина будет находиться под пуленепробиваемым стеклом в отдельном зале.