Картину «Тагильская мадонна» выставят в галерее в Челябинске

По возвращении из гастролей картину осмотрят реставраторы. Есть вероятность, что картину больше не будут выставлять в других городах из-за ее возраста. Путешествия могут негативно повлиять на полотно.

У картины особый режим перевозки, она едет в специальном контейнере, который обеспечивает оптимальный уровень освещения, поддерживает необходимую температуру. «Тагильскую Мадонну» мы можем перевозить куда-либо только летом и в начале осени, чтобы не было больших перепадов температур, сообщила заместитель директора по науке Музея изобразительных искусств Елена Ильина.

Во время перевозки картину сопровождает вооруженная охрана, хранитель, реставратор и научные сотрудники музея.