В Нижнем Тагиле в третий раз пройдет инклюзивный фестиваль «Дружба»
Сегодня, 15:42Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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4 ноября в Нижнем Тагиле состоится третий региональный инклюзивный фестиваль «Дружба», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Принять участие в фестивале может любой ребенок до 18 лет. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы.
Участники могут выступить в номинациях: хореография, вокал, музыкально-инструментальное искусство, оригинальный жанр, художественное слово, театр мод, декоративно-прикладное искусство.
Отправить заявку на участие можно на электронную почту: festivaldrugba@yandex.ru.
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