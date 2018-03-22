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5 педагогов Нижнего Тагила участвуют во втором этапе конкурса «Учитель года» (ВИДЕО)
Сюжеты:
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5 педагогов Нижнего Тагила участвуют во втором этапе конкурса «Учитель года» (ВИДЕО)

23 марта, 00:00Свободное время
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