5 педагогов Нижнего Тагила участвуют во втором этапе конкурса «Учитель года» (ВИДЕО)
23 марта, 00:00Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле проводится 2 этап всероссийского конкурса «Учитель года России». В нем определятся 3 лучших педагога, которые представят город на региональном этапе.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 марта в Нижнем Тагиле начался второй этап городского конкурса, который является частью Всероссийского конкурса «Учитель года России». Его участниками станут финалисты заочного этапа – 5 тагильских педагогов.
Учителя проведут открытые уроки по своей специализации, участников будут проверять не по привычному месту работы и с незнакомыми учениками. Оценивать мастерство и опыт педагогов будет экспертная комиссия.
После анализа всех открытых уроков комиссия выберет трех учителей, которые представят город на областном этапе соревнований, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей