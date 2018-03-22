5 педагогов Нижнего Тагила участвуют во втором этапе конкурса «Учитель года» (ВИДЕО)

22 марта в Нижнем Тагиле начался второй этап городского конкурса, который является частью Всероссийского конкурса «Учитель года России». Его участниками станут финалисты заочного этапа – 5 тагильских педагогов.

Учителя проведут открытые уроки по своей специализации, участников будут проверять не по привычному месту работы и с незнакомыми учениками. Оценивать мастерство и опыт педагогов будет экспертная комиссия.

После анализа всех открытых уроков комиссия выберет трех учителей, которые представят город на областном этапе соревнований, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».