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2 миллиона пользователей соцсети «Одноклассники» из Казахстана получат возможность осуществлять денежные переводы в 17 стран мира (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 миллиона пользователей соцсети «Одноклассники» из Казахстана получат возможность осуществлять денежные переводы в 17 стран мира (ФОТО)

22 июня 2017, 19:05Свободное время
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