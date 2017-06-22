2 миллиона пользователей соцсети «Одноклассники» из Казахстана получат возможность осуществлять денежные переводы в 17 стран мира (ФОТО)

Первыми переводы в Россию и еще 16 стран мира смогут отправлять жители Казахстана. Среди пользователей соцсети «Одноклассники» - их два миллиона.

С помощью нового сервиса казахстанцы смогут оправить денежные переводы родственникам и друзьям при поддержке платежной системы MasterCard и казахстанского банка ForteBank.

Сервис доступен в полной и мобильной версиях «ОК». а также с помощью приложений для Android и iOS. Для этого будет достаточно привязать свою карту к профилю в «Одноклассниках», с которой будут списаны денежные средства.

Переводы будут осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация будет производиться по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода.

Минимальная сумма денежного перевода - 500 тенге, максимальная – 400 000 тенге. Перевод без комиссии можно получить только на карты MasterCard и Maestro. С держателей таких карт при отправке перевода комиссия не взимается в течение первых 3-х месяцев работы сервиса. Комиссия за переводы с карты Visa составляет 1% + 200 тенге.

Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники» о новом сервисе:

В прошлом году пользователи ОК получили возможность переводить друг другу деньги внутри социальной сети, и мы последовательно развиваем это направление. В Одноклассниках уже можно переводить деньги из России в 17 стран, делать переводы группам и выставлять счет от пользователя. Следующий шаг – открыть сервис для пользователей из других стран. В наших дальнейших планах – расширять географию сервиса и открыть его для всех наших зарубежных пользователей.