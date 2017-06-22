Шашлыки в маринаде, колбаски для гриля и вкуснейшие полуфабрикаты: «Ариант» приглашает жителей Нижнего Тагила подготовиться к отдыху на природе (ФОТО)

С магазинами мясных деликатесов «Ариант» более не нужно ломать голову - где купить качественное мясо, чтобы побаловать себя, своих близких и друзей шашлыками.

В гриль-меню «Арианта», разработанном мастерами-кулинарами для сезона шашлыков, предложен широкий ассортимент мясной продукции на любой вкус.

Специалисты предусмотрели, чтобы все куски мяса имели размер, оптимальный для насаживания на шампур.

Маринады созданы исключительно из натуральных ингредиентов и специй, без ГМО.

Продукция гриль-меню продаётся в удобной пластиковой посуде, которую легко поместить как в холодильнике, так и в автомобиле.

Шашлык «Арианта» на 90% состоит из мяса. Остальные 10% - это соус и специи.

Например, шашлык «Экстра» настаивается на травах майорана, перце, паприке и сельдерее, а «Оригинальный» - на кефирной заправке с зеленью. Эти продукты - идеальный вариант для всех, кому некогда мариновать мясо для шашлыка.

Для тех, кто предпочитает готовить мясо на гриле, а не шампуре, идеальным решением являются колбаски для жарки, широкий ассортимент которых представлен в магазинах «Ариант». Все они изготавливаются только из охлажденного рубленного мяса, а для их приготовления нужно 15-20 минут жарки с периодическим переворачиванием.

Самым быстрым и простым в приготовлении блюдом являются колбаски для гриля, полностью готовые к употреблению. Чтобы полностью раскрыть их сочность и вкус, достаточно на несколько минут поместить их на решётку для гриля.

«Классические» - с традиционным вкусом

«Тирольские» - с сыром и зеленью

«Венгерские» - с лёгкой остротой красного перца

Люля-кебаб из перемолотого мяса свинины и говядины станет украшением любого отдыха на природе. Кулинары отмечают отличное сочетание этого блюда с овощами, травами, различными соусами и зеленью.

Больше не нужно за несколько суток озадачивать себя приготовлением маринада, самостоятельной разделкой мяса, поиском в различных магазинах необходимых для шашлыков предметов - вроде шампуров, мангала, одноразовой посуды и прочего. Все необходимое для культурного и комфортного отдыха с шашлыками на природе можно приобрести в магазинах «Ариант», которых в Нижнем Тагиле семнадцать. Они расположены по следующим адресам:

ул. Бажова, 9

ул. Горошникова, 88

ул. Дружинина, 74

ул. Зари, 21

ул. Зари, 24

ул. Зари, 52

ул. Захарова, 1 А

ул. Космонавтов, 33/ Фрунзе, 58

ул. Красноармейская, 196/ Вогульская, 38

ул. Металлургов, 52

ул. Мира, 21

ул. Орджоникидзе, 26

ул. Парковая, 4 А

ул. Пархоменко, 128

ул. Строителей 24

ул. Фрунзе, 30

ул. Циолковского, 26 А