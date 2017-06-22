Шашлыки в маринаде, колбаски для гриля и вкуснейшие полуфабрикаты: «Ариант» приглашает жителей Нижнего Тагила подготовиться к отдыху на природе (ФОТО)
Долгожданное, не календарное, а самое настоящее лето, наконец, пришло в Нижний Тагил. А это значит, что настало время для отдыха на природе с его традиционной и всеми любимой трапезой - шашлыками.
С магазинами мясных деликатесов «Ариант» более не нужно ломать голову - где купить качественное мясо, чтобы побаловать себя, своих близких и друзей шашлыками.
В гриль-меню «Арианта», разработанном мастерами-кулинарами для сезона шашлыков, предложен широкий ассортимент мясной продукции на любой вкус.
- Специалисты предусмотрели, чтобы все куски мяса имели размер, оптимальный для насаживания на шампур.
- Маринады созданы исключительно из натуральных ингредиентов и специй, без ГМО.
- Продукция гриль-меню продаётся в удобной пластиковой посуде, которую легко поместить как в холодильнике, так и в автомобиле.
- Шашлык «Арианта» на 90% состоит из мяса. Остальные 10% - это соус и специи.
Например, шашлык «Экстра» настаивается на травах майорана, перце, паприке и сельдерее, а «Оригинальный» - на кефирной заправке с зеленью. Эти продукты - идеальный вариант для всех, кому некогда мариновать мясо для шашлыка.
Для тех, кто предпочитает готовить мясо на гриле, а не шампуре, идеальным решением являются колбаски для жарки, широкий ассортимент которых представлен в магазинах «Ариант». Все они изготавливаются только из охлажденного рубленного мяса, а для их приготовления нужно 15-20 минут жарки с периодическим переворачиванием.
Самым быстрым и простым в приготовлении блюдом являются колбаски для гриля, полностью готовые к употреблению. Чтобы полностью раскрыть их сочность и вкус, достаточно на несколько минут поместить их на решётку для гриля.
- «Классические» - с традиционным вкусом
- «Тирольские» - с сыром и зеленью
- «Венгерские» - с лёгкой остротой красного перца
- Люля-кебаб из перемолотого мяса свинины и говядины станет украшением любого отдыха на природе. Кулинары отмечают отличное сочетание этого блюда с овощами, травами, различными соусами и зеленью.
Больше не нужно за несколько суток озадачивать себя приготовлением маринада, самостоятельной разделкой мяса, поиском в различных магазинах необходимых для шашлыков предметов - вроде шампуров, мангала, одноразовой посуды и прочего. Все необходимое для культурного и комфортного отдыха с шашлыками на природе можно приобрести в магазинах «Ариант», которых в Нижнем Тагиле семнадцать. Они расположены по следующим адресам:
- ул. Бажова, 9
- ул. Горошникова, 88
- ул. Дружинина, 74
- ул. Зари, 21
- ул. Зари, 24
- ул. Зари, 52
- ул. Захарова, 1 А
- ул. Космонавтов, 33/ Фрунзе, 58
- ул. Красноармейская, 196/ Вогульская, 38
- ул. Металлургов, 52
- ул. Мира, 21
- ул. Орджоникидзе, 26
- ул. Парковая, 4 А
- ул. Пархоменко, 128
- ул. Строителей 24
- ул. Фрунзе, 30
- ул. Циолковского, 26 А
Напомним, что магазины «Ариант» предлагают не только гриль-продукцию и другие мясные изделия, но и товары ежедневной необходимости: хлеб, молоко, безалкогольные напитки, консервы, бакалею и многое другое - всегда свежее, качественное и вкусное.