Директор музея ИЗО получила госнаграду за вклад в развитие культуры в Нижнем Тагиле

Награждение выдающихся уральцев прошло 22 октября в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграду тагильчанке Марии Агеевой, которая занимает должность директора музея ИЗО, за вклад в развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле и Свердловской области, сообщается на Официальным сайте Нижнего Тагила.