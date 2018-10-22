Директор музея ИЗО получила госнаграду за вклад в развитие культуры в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:37Свободное времяФото: АН «Между строк»
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Директор Нижнетагильского музея ИЗО Мария Агеева была удостоена знака отличия за заслуги перед Свердловской областью.
Сюжеты: Нижний Тагил
Награждение выдающихся уральцев прошло 22 октября в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграду тагильчанке Марии Агеевой, которая занимает должность директора музея ИЗО, за вклад в развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле и Свердловской области, сообщается на Официальным сайте Нижнего Тагила.
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