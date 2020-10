Пандемия коронавируса реанимировала «Игру престолов»

В период самоизоляции из-за пандемии онлайн-кинотеатры стали пользоваться повышенным спросом. В тренде оказались культовые сериалы прошлых лет — «Игра Престолов» и «Друзья».

В среднем с начала 2020 года выбор в пользу этих кинокартин сделал каждый второй пользователь МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя приходится 12 многосерийных лент. В списке популярных также значатся «Содержанки», «Фитнес» и «Гранд». Такая информация была получена аналитиками МегаФона после изучения статистики просмотров МегаФон ТВ. При выборе сериалов большинство пользователей предпочитают комедии. Таковых насчитывается 39%. А вот среди кинолент чаще выбирают «Джокер», «Джентльмены», «Плохие парни навсегда», «Заражение», «Соник в кино». При этом лидером по просмотрам стал фильм «Достать ножи». Директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур отмечает, что свердловчане активно пользуются мобильным телевидением. Пандемия, конечно, усилила интерес к нашему онлайн-кинотеатру, и в 2020 году ценителей МегаФон ТВ стало еще больше — число клиентов выросло на 25%,рассказывает Инна Джур. На платформе МегаФон ТВ на данный момент доступно для просмотра более пяти тысяч фильмов и одной тысячи сериалов. Их можно просматривать с любого устройства. В новом сезоне ожидается более сотни премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.

