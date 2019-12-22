В Екатеринбурге в доме губернатора за 36 миллионов рублей продают «черную» квартиру
Сегодня, 14:57Свободное времяФото: портал N1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге в доме на улице Николая Никонова за 36 миллионов рублей выставлена на продажу квартира с черным интерьером. В этом же доме проживают губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и бард Александр Новиков, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сами хозяева в объявлении называют жилище «черным лебедем».
Квартира реализована по индивидуальному дизайн-проекту, начиная от инженерии и заканчивая брендовой меблировкой,говорится в объявлении.
В квартире есть три комнаты общей площадью 90 квадратных метров и кухня — 22 квадрата. Находится квартира на седьмом этаже в 16-этажном доме. Рядом с домом находятся театры, музеи, парки и спорткомплексы.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей