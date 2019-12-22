В Екатеринбурге в доме губернатора за 36 миллионов рублей продают «черную» квартиру

Квартира реализована по индивидуальному дизайн-проекту, начиная от инженерии и заканчивая брендовой меблировкой,говорится в объявлении.

В квартире есть три комнаты общей площадью 90 квадратных метров и кухня — 22 квадрата. Находится квартира на седьмом этаже в 16-этажном доме. Рядом с домом находятся театры, музеи, парки и спорткомплексы.