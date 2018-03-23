Сделай шаг навстречу новой жизни - оформи гражданство Мальты
На протяжении длительного времени на территории мальтийской республики функционирует государственная миграционная программа предоставления гражданства.
Миграционная программа предусматривает выдачу статуса резидента всем желающим взамен на денежные вложения. Участие в подобного рода проектах чрезвычайно эффективное и экономически выгодное капиталовложение, позволяющее не просто оформить двойное резидентство, но и получить все связанным с ним преимущества и привилегии.
Мальта является одним из самых инвестиционно привлекательных государств Европейского союза. Государство гарантирует стопроцентное соблюдение условий и безопасность совершенных вкладов.
Паспорт Мальты имеет следующие преимущества:
- свободное посещение государств Шенгенского соглашения, неограниченные путешествия по всей Европе, доступные, как для непосредственного инвестора, так и для его ближайших родственников;
- упрощенная визовая процедура при посещении Канады, Соединенных Штатов Америки и Австралии;
- возможность свободно проживать в любой точке Европы неограниченное время, в качестве полноценного европейского гражданина;
- выгодная система налогообложения. Фискальная система построена на принципах социальной справедливости и равенства. Финансовая выгода, полученная за пределами республики не облагается налогами. Мальтийские резиденты формально не проживающие на территории страны более 183 дней в году полностью свободны от всяческих налоговых обязательств в отношении Мальты;
- гарантированные социальные и политические права гражданина ЕС, финансовая стабильность, возможность личностного и профессионального развития;
- упрощенная процедура оформления, полностью лишенная всяческих бюрократических проволочек;
- обязательное проживание на Мальте не требуется;
- программа является одной из самых бюджетных и лояльных в ценовом отношении сравнении с подобными европейскими проектами. Ее стоимость максимально приближена к реальности;
- гражданство Мальты за инвестиции помимо основного претендента выдается сразу всех членам его семьи, включенным в коллективную заявку.
Посредством участия в миграционной программе, гражданство Мальты могут получить:
- непосредственный инвестор (при этом к нему выдвигается ряд требований и критериев, которые должны быть в обязательном порядке соблюдены). В частности, на момент подачи официальной заявки о резидентстве, он должен достичь совершеннолетия;
- супруг(а), несовершеннолетние дети, в т.ч. от разных браков;
- взрослые дети в возрасте до 26 лет, пребывающие на полном материально обеспечении заявителя и не заключившие законного брака;
- нетрудоспособные иждивенцы преклонного возраста, являющиеся полностью зависимыми в финансовом плане от потенциального претендента и ведущие совместно с ним хозяйство.
Получение гражданства Мальты возможно благодаря строгому соблюдению следующих услуг:
- оказание благотворительного пожертвования в пользу национального фонда развития страны в сумме 650 тыс.евро. Указанный взнос является одноразовым и безвозмездным;
- совершение операций на мальтийском фондовом рынке, связанные с выкупом ценных бумаг, эмитированных государством на сумму от 150 тыс.евро;
- инвестирование в транспортные средства определенного образца, перечень которых формируется правительственными структурами республики;
- покупка недвижимого имущества с минимальной оценочной стоимостью от 350 тыс.евро. При этом в течение пяти лет запрещается ее продавать либо сдавать в долгосрочную аренду;
- аренда собственности на Мальте по меньшей мере на 5 лет. Ежегодный обязательный взнос должен составлять минимум 16 тыс.евро;
- открытие медицинской страховки с широким покрытием. Цена вопроса варьируется в зависимости от количества членов семьи. Стартует от 50 тыс.евро.
Следует отметить, что поскольку с 2004 года Мальта является неотъемлемой частью ЕС, ее резиденты смогут в полной мере воспользоваться всеми правами и привилегиями наравне с европейскими гражданами. Подобное положение вещей открывает перед непосредственными инвесторами и их семьями море возможностей, позволяет качественно изменить уровень жизни и повысить финансовое благосостояние. Это объясняется тем, что мальтийская экономика является одной из самых устойчивых, кредитный рейтинг страны имеет прекрасные показатели и в дальнейшем наблюдаются исключительно позитивные прогнозы.
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