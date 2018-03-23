Сделай шаг навстречу новой жизни - оформи гражданство Мальты

Миграционная программа предусматривает выдачу статуса резидента всем желающим взамен на денежные вложения. Участие в подобного рода проектах чрезвычайно эффективное и экономически выгодное капиталовложение, позволяющее не просто оформить двойное резидентство, но и получить все связанным с ним преимущества и привилегии.

Паспорт Мальты имеет следующие преимущества:

Посредством участия в миграционной программе, гражданство Мальты могут получить:

Получение гражданства Мальты возможно благодаря строгому соблюдению следующих услуг:

Следует отметить, что поскольку с 2004 года Мальта является неотъемлемой частью ЕС, ее резиденты смогут в полной мере воспользоваться всеми правами и привилегиями наравне с европейскими гражданами. Подобное положение вещей открывает перед непосредственными инвесторами и их семьями море возможностей, позволяет качественно изменить уровень жизни и повысить финансовое благосостояние. Это объясняется тем, что мальтийская экономика является одной из самых устойчивых, кредитный рейтинг страны имеет прекрасные показатели и в дальнейшем наблюдаются исключительно позитивные прогнозы.