Встречи с писателями проводятся в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила
23 марта, 21:20Свободное время
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В Нижнем Тагиле 26 марта в 13.30 в библиотеке № 1 по ул. Карла Маркса, 11 состоится встреча с тагильской писательницей Анной Прилепиной.
Сюжеты: Нижний Тагил
Анна Прилепина – многодетная мама, пишет детские стихи и прозу, театральные сценарии и мюзиклы, песни для детей и взрослых, забавные и философские эссе.
Встречи с писателями - участниками городского литературного конкурса «Серая Шейка» - пройдут в Нижнем Тагиле в рамках «Недели детской книги».
Так, юные тагильчание уже побывали на встречах с писателями Анной Голиковой и Анатолием Корпачевым, сообщает пресс-служба ЦГБ.
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