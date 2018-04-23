Четыре выходных дня после длинной рабочей недели ждут тагильчан

В России текущая рабочая неделя длиннее на один день из-за переноса праздничных выходных. Так, гражданам придется трудиться с 23 по 28 апреля. Рабочая суббота будет компенсирована четырехдневными выходными – 29,30 апреля и 1,2 мая. 3,4 мая – рабочие дни.