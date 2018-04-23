Четыре выходных дня после длинной рабочей недели ждут тагильчан
23 апреля, 13:05Свободное время
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Тагильчан ждет длинная рабочая неделя – с 23 по 28 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
В России текущая рабочая неделя длиннее на один день из-за переноса праздничных выходных. Так, гражданам придется трудиться с 23 по 28 апреля. Рабочая суббота будет компенсирована четырехдневными выходными – 29,30 апреля и 1,2 мая. 3,4 мая – рабочие дни.
Так как 9 Мая в 2018 году выпадает на среду, то рабочая неделя с 7 мая будет разбита на 2 части.
Работать придется 7,8 мая. Затем предстоит праздничный выходной, а 10,11 мая – рабочие дни.
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