Более 700 юных тагильчан споют в театральном сквере песни о детстве
23 мая 2016, 15:30Свободное времяТимофей Данилов
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24 мая по всей России единовременно пройдет праздник хорового искусства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Завтра в 13:00 по московскому времени, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, состоится крупная всероссийская акция, которая посвящена хоровому искусству. По замыслу организаторов, тысячи юных исполнителей по всей стране споют песни о детстве, любви, стране и родном языке практически одновременно.
Нижний Тагил тоже станет участников музыкального флэшмоба. Исполнить песни в театральном сквере выйдут несколько сотен детей – учащихся хоровых коллективов городских детских школ искусств.
Каждый коллектив представит свою программу. А в прологе и финале фестиваля «Поющее детство» мощный сводный 700-голосый хор исполнит известные песни: «Пусть всегда будет солнце» и «Детство – это я и ты».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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