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Более 700 юных тагильчан споют в театральном сквере песни о детстве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 700 юных тагильчан споют в театральном сквере песни о детстве

23 мая 2016, 15:30Свободное времяТимофей Данилов
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