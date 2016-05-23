Более 700 юных тагильчан споют в театральном сквере песни о детстве

Завтра в 13:00 по московскому времени, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, состоится крупная всероссийская акция, которая посвящена хоровому искусству. По замыслу организаторов, тысячи юных исполнителей по всей стране споют песни о детстве, любви, стране и родном языке практически одновременно.

Нижний Тагил тоже станет участников музыкального флэшмоба. Исполнить песни в театральном сквере выйдут несколько сотен детей – учащихся хоровых коллективов городских детских школ искусств.

Каждый коллектив представит свою программу. А в прологе и финале фестиваля «Поющее детство» мощный сводный 700-голосый хор исполнит известные песни: «Пусть всегда будет солнце» и «Детство – это я и ты».