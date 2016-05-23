Сергей Носов поручил благоустроить площадь Молодежи в Нижнем Тагиле (ФОТО)

C эстетической точки зрения здание КДК «Современник» и территория вокруг него выглядят не лучшим образом. Преобладает серый цвет, частично разрушены ступени, отсутствуют бордюры. Сергей Носов поручил подготовить проект благоустройства площади Молодежи:

Необходимо понять стоимость работ. Считаю, что на территории перед зданием надо укладывать современную плитку, проезд с левой стороны асфальтировать и выравнивать место, где раньше располагалось кафе, чтобы там были площадки, пригодные для проведения различных мероприятий предложил мэр.

Тем тагильчанам, кто переживает за проводимые на площади ярмарки, не стоит волноваться. Место для проведения сельскохозяйственных ярмарок будет сохранено, лишь ограничат проезд большегрузной техники. Кроме того, будут сохранены все деревья, а газоны облагородят бордюрами.

Есть планы и относительно «фонтана» на площади. Исторически, вода из этой бетонной чаши использовалась в работе воздухозаборника, который охлаждал и увлажнял воздух в здании кинотеатра. Механизм уже несколько десятилетий не работает, поэтому бетонную чашу переделают в цветочную клумбу.

Директор ООО «Современник» Николай Чмель рассказал журналисту TagilCity.ru о том, что это лишь начало благоустройства этой территории:

Это временное благоустройство, чтобы площадь была красивой. Это не имеет отношения к реконструкции здания или чему-то подобному. Благоустройство площади мы будем делать совместно с Администрацией Нижнего Тагила. Сейчас управление архитектуры готовит проект того, как будет выглядеть площадь сказал он.

Как уже сообщалось на страницах TagilCity.ru, в ООО «Современник» разрабатывают концепцию благоустройства самого здания КДК «Современник» и территории за ним.