Тагильский музей «Башня на Лисьей горе» стал лучшей музейной экспозицией в регионе

Напоминаем, новый музей был открыт на Лисьей горе летом 2015 года. Тогда он стал 11-м объектом городского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Башня на вершине Лисьей горы является одной из визитных карточек города и памятником архитектуры областного значения.

Экспозиция рассказывает историю башни, а также о том, в каких ипостасях она выступала в разное время. Например, за несколько веков сооружение была сторожевой башней, обсерваторией и пожарной каланчой. А иногда это здание называют памятником любви Николая Демидова и Елизаветы Строгановой.

Кроме того, на выставке представлены картины с изображением Лисьей горы в XIX и XX веках, чертежи, и книги метеонаблюдений, которые были изданы в Париже, и письменные материалы о пожарной службе города в «дотелефонную» эпоху.

Главной особенностью экспозиции стала круговая панорама Нижнего Тагила 1888-х годов, созданная по старым фотографиям.