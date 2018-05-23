Последние звонки для выпускников девятых и 11-х классов прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 мая, 23:55Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
23 мая для выпускников 11-х и девятых классов школ Нижнего Тагила прошли последние звонки. Уже 25 мая юные тагильчане будут сдавать первый ОГЭ.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 мая в Нижнем Тагиле прошли последние звонки для школьников. В 2018 году 1326 выпускников 11-х классов будут сдавать ЕГЭ. Аттестаты об окончании школы после сдачи ОГЭ должны получить 3609 выпускников девятых классов.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов поздравил учащихся школы №10 с праздником и пожелал им успешной сдачи экзаменов.
Завершается очень значимый период, который определяет ваше будущее на многие годы вперед обратился к выпускникам Игорь Юрлов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей