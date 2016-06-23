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200 детей и пожарная машина приняли участие в противопожарной эстафете в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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200 детей и пожарная машина приняли участие в противопожарной эстафете в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 июня 2016, 18:35Свободное времяДенис Таратонов
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