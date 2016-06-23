200 детей и пожарная машина приняли участие в противопожарной эстафете в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Эстафета проводилась на тему пожарной безопасности. В её ходе ребята вспомнили как вести себя в чрезвычайных ситуациях и как пользоваться огнетушителем. Ещё они собирали пословицы из наборов слов и угадывали пожароопасные предметы из «загадочного мешка». В практической части ребята кидали «песчинки» в условный костер и примеряли на себя одежду пожарных.