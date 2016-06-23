200 детей и пожарная машина приняли участие в противопожарной эстафете в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 июня 2016, 18:35Свободное времяДенис Таратонов
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Спортивно-интеллектуальная эстафета была проведена в Нижнем Тагиле на площадке Дворца детского и юношеского творчества. В ней приняли участие около 200 мальчишек и девчонок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Эстафета проводилась на тему пожарной безопасности. В её ходе ребята вспомнили как вести себя в чрезвычайных ситуациях и как пользоваться огнетушителем. Ещё они собирали пословицы из наборов слов и угадывали пожароопасные предметы из «загадочного мешка». В практической части ребята кидали «песчинки» в условный костер и примеряли на себя одежду пожарных.
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Фото gddut.ru
На настоящей пожарной машине на эстафету приехали сотрудники 11 пожарно-спасательной части Нижнего Тагила. Под присмотром взрослых дети сбивали мячи водой из пожарного рукава.
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День, наполненный веселыми заданиями и интересными событиями, стал настоящим праздником для детей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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