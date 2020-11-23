Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит проявить себя 24 ноября

Есть вероятность, что в начале дня вы столкнетесь с трудностями и недоразумениями, но вскоре ситуация изменится в вашу пользу и будет шанс наверстать упущенное. Звезды предупреждают, что в этот день ваше настроение зависит от окружающих, поэтому рекомендуется общаться с теми, кто не принесет дополнительных огорчений. На протяжении дня будут возникать небольшие дела, за которые стоит браться с удовольствием.