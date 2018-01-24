«Краш-курс» по безопасности на дорогах прошёл для юных тагильчан (ФОТО)

За время интенсивных краткосрочных курсов специалисты донесли максимум информации, которая помогла сформировать у юных тагильчан чувство опасности и осознанного соблюдения ПДД.

Сначала школьникам предстояло написать свои заветные мечты и приклеить их на воздушные шары, которые были оформлены в виде светофора. Одни ребята мечтают о покупке собственного жилья, машины, другие грезят о хорошем образовании и работе, а также о безопасности на дорогах Нижнего Тагила.

Затем ребятам показали фильм о самых частых ошибках пешеходов и о «дорожных ловушках». В фильме содержались реальные кадры с видеорегистраторов. Инспекторы рассказали ребятам о том, что даже малейшее нарушение ПДД может привести к серьёзным последствиям.

В финале «Краш-курса» школьники приняли участие в викторине «Вопрос-ответ». Для наглядности шар с мечтами школьников лопнул: это стало символом того, что бездумное поведение на дороге может закончится трагедией.

Мероприятия на основе фактов, профессионального опыта инспекторов ГИБДД призваны донести до каждого из участников главную мысль – необдуманное поведение на дороге может обернуться тем, что изменить будущее будет нельзя рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД