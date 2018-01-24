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«Краш-курс» по безопасности на дорогах прошёл для юных тагильчан (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Краш-курс» по безопасности на дорогах прошёл для юных тагильчан (ФОТО)

24 января, 07:30Свободное время
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