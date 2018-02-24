«Взволнованный» Майк Тайсон записал видеообращение для жителей Екатеринбурга (ВИДЕО)

В выходные Майк Тайсон приедет в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими фанатами. В столице Урала и Челябинске он будет 24 и 25 февраля. Звезда мирового бокса снял видеоролик, где обратился к жителям Екатеринбурга. Он сказал, что ждет встречи с фанатами и очень волнуется перед ней.