Всероссийская акция «Библионочь – 2017» в Нижнем Тагиле прошла сразу на трёх площадках города (ФОТО)

Сразу в трех городских библиотеках прошли мероприятия в рамках акции «Библионочь – 2017». Всего в ней приняли участие около 1 000 тагильчан разных возрастов.

Площадка библиотеки №7 встречала посетителей приглашением к путешествию в прошлый век. Гостям предлагалось окунуться в атмосферу 100-летней давности – эпоху революции, гражданских войн, переворотов. Также это время отмечено существованием литературных салонов, модных тогда спиритических сеансов и балов.

Желающие могли сделать фотографию с матросом на фоне костра и пулемета. Волонтер и представитель казачьего общества провели мастер-классы по разборке винтовки и владению нагайкой, кнутом и шашкой.

Юным читателям предлагали сыграть в дворовые игры, давно забытые в наше время. Любители головоломок отправились в квест «Золото колчака». Было много и других развлечений, в которых принимали участие пришедшие в эту ночь в библиотеку. Желающих даже принимали в пионеры. Всего в библиотеке побывали 500 человек.

Более 200 гостей пришли в библиотеку №6. Тема «Ночь. Весна. Библиотека» стала основной во всех мероприятиях. Романтика и весеннее настроение царило во всем. «Цветочная мастерская» предлагала гостям саженцы бархатцев и базилика, а желающие могли сами посадить цветы.

Для участников библионочи были организованы модные мастер-классы, романтическая фотосессия, квест «БиблиоФорт» и путешествие с Безумным Шляпником и Мартовским зайцем. Ярким окончанием праздника стало огненное шоу.

«Апрельской бессонницей» встретила тагильчан библиотека №14. В ней побывали около 300 жителей Тагилстроевского района. Гостей встретил Театр моды школы №5. Развлекательно-познавательные площадки, командная игра «Неспокойной ночи», квест-страшилка с участием злой королевы, песни под гитару, литературные постановки и много других интересных мероприятий вошли в программу библионочи в этой библиотеке 21 апреля. Завершил апрельскую встречу фейерверк бенгальских огней.

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила

В этот вечер находились желающие стать пользователями библиотек, многие обещали привести сюда в ближайшее время своих друзей и близких.