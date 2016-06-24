Куда пойти в День молодежи в Нижнем Тагиле?
Завтра, 25 июня, в Нижнем Тагиле пройдет большое количество мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи. Чтобы тагильчане не потерялись в их многообразии, редакция TagilCity.ru подготовила перечень интересных событий.
Для активной молодёжи и не менее активных тагильчан день начнется по-спортивному бодро. В 10 часов в Тагильской лагуне у светомузыкального фонтана начнется «Большая городская зарядка с чемпионами». Приглашаются все желающие.
Далее для удобства восприятия представлен список, отсортированный по месту проведения и времени начала мероприятия. Подробности по ссылкам.
Парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина:
- Ярмарка в стиле народного фольклора с играми, песнями танцами и молодецкими забавами «Казачья станица» — с 12 до 18 часов
- Спортивный фестиваль «Здоровая молодежь» — начало в 15:00
- Силовое экстрим-шоу — с 15:00 до 18:00
- Выставка-ярмарка мастеров народных художественных промыслов и ремёсел — с 15:00 до 18:00
- Фотовыставка и обмен фотографий «Фото-сушка» - с 16 до 18 часов
- Всероссийский Фестиваль красок Холи — с 16 до 20 часов. Мероприятие повторится в воскресенье, 26 июня.
- Показательные бои боксеров, файер-шоу и паркур — с 18 до 20 часов
- Концерт джазовой музыки — с 20:00 до 21:30
На площадке за КДК «Современник» пройдет детский праздник и различные музыкальные программы:
- Детский праздник «Город мастеров» — с 12:00 до 15:30
- Выступление финалистов конкурса «Таланты есть у всех» пройдет на площади Молодежи с 13:30 до 15:30
- Концертно-развлекательная программа МБУ ГДМ — с 15:30 до 17:30
- Концертно-развлекательная программа победителей фестиваля «Соцветие талантов» — с 17:30 до 18:30
- Концертно-развлекательная программа «Хип-хоп территория» — с 19:30 до 20:00
- Танцевальный проект Aleksey Kraft и Tanata - с 20:00 до 21:30
Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а):
- Финальные игры по футболу среди молодежных любительских команд — с 12:00 до 15:00
- Бампербол — с 14:00 до 15:00
Площадка у «Демидовской дачи»:
- Поэтическая площадка «Стихи из окон» — 14:00
- Спектакль «Слова над горами» — 16:10
Комсомольский скверик:
- «Театральный дворик» пройдет на площадке МБУК «Театр Кукол» с 16:00 до 22:30
- Спектакль «Пьемонтский зверь» (рядом с гостиницей Урал) — 21:00
Помимо перечисленного, ещё несколько мероприятий запланировано провести в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Так, в 10:00 начнется фотокросс «По памятным местам Вагонки». В это же время на аллее у ДК им. Окунева (пр. Вагоностоителей) стартуют соревнования по стритболу. На площади Славы на проспекте Дзержинского в 16:00 состоится соревнование по скейтбордингу.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru