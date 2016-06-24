Куда пойти в День молодежи в Нижнем Тагиле?

Для активной молодёжи и не менее активных тагильчан день начнется по-спортивному бодро. В 10 часов в Тагильской лагуне у светомузыкального фонтана начнется «Большая городская зарядка с чемпионами». Приглашаются все желающие.

Далее для удобства восприятия представлен список, отсортированный по месту проведения и времени начала мероприятия. Подробности по ссылкам.

Парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина:

На площадке за КДК «Современник» пройдет детский праздник и различные музыкальные программы:

Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а):

Площадка у «Демидовской дачи»:

Комсомольский скверик:

Помимо перечисленного, ещё несколько мероприятий запланировано провести в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Так, в 10:00 начнется фотокросс «По памятным местам Вагонки». В это же время на аллее у ДК им. Окунева (пр. Вагоностоителей) стартуют соревнования по стритболу. На площади Славы на проспекте Дзержинского в 16:00 состоится соревнование по скейтбордингу.