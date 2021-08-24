На создание модельной библиотеки Свердловская область получила дополнительно 10 млн

Отмечается, что всего в Свердловской области в рамках нацпроекта в 2021 году будет создано пять модельных библиотек. На эти цели выделено из федерального бюджета 30 миллионов рублей — по 10 миллионов на модернизацию в Серове, Березовском и Красноуральске. Две библиотеки создадут за счет средств региона — в Ирбитском районе и Каменске-Уральском.