На создание модельной библиотеки Свердловская область получила дополнительно 10 млн

На эти деньги планируется обновить Талицкую центральную районную библиотеку имени Поклевских-Козелл, сообщает департамент информационной политики региона.
В ближайшее время учреждение будет изменено внутри, выполнено в новом дизайне, который учитывает требования к библиотечному пространству.
Пока ремонт проводится внешне — меняются внутренние помещения, внешний фасад, выделена и отремонтирована дополнительная площадь для хранения книг. Благодаря этому появилось удобное место для обслуживания читателей. Сейчас в библиотеке осуществляется замена отопительной системы.
Отмечается, что всего в Свердловской области в рамках нацпроекта в 2021 году будет создано пять модельных библиотек. На эти цели выделено из федерального бюджета 30 миллионов рублей — по 10 миллионов на модернизацию в Серове, Березовском и Красноуральске. Две библиотеки создадут за счет средств региона — в Ирбитском районе и Каменске-Уральском.
Напомним, модельная библиотека является современным учреждением культуры, в котором есть все необходимые материальные и информационные ресурсы, позволяющие осуществлять качественное обслуживание.