На создание модельной библиотеки Свердловская область получила дополнительно 10 млн

На создание модельной библиотеки Свердловская область получила дополнительно 10 млн
На создание модельной библиотеки Свердловская область получила дополнительно 10 млн
Сегодня, 17:01Свободное времяФото: 1MI
Дополнительные 10 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» получила Свердловская область для создания модельной библиотеки.

На эти деньги планируется обновить Талицкую центральную районную библиотеку имени Поклевских-Козелл, сообщает департамент информационной политики региона.

В ближайшее время учреждение будет изменено внутри, выполнено в новом дизайне, который учитывает требования к библиотечному пространству.

Пока ремонт проводится внешне — меняются внутренние помещения, внешний фасад, выделена и отремонтирована дополнительная площадь для хранения книг. Благодаря этому появилось удобное место для обслуживания читателей. Сейчас в библиотеке осуществляется замена отопительной системы.

Отмечается, что всего в Свердловской области в рамках нацпроекта в 2021 году будет создано пять модельных библиотек. На эти цели выделено из федерального бюджета 30 миллионов рублей — по 10 миллионов на модернизацию в Серове, Березовском и Красноуральске. Две библиотеки создадут за счет средств региона — в Ирбитском районе и Каменске-Уральском.

Напомним, модельная библиотека является современным учреждением культуры, в котором есть все необходимые материальные и информационные ресурсы, позволяющие осуществлять качественное обслуживание.

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