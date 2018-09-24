Юные повара из невьянского детдома победили на кулинарном поединке в Екатеринбурге

Конкурс среди юных поваров состоялся в рамках выставки «Агропромышленный форум», проходившей с 19 по 21 сентября в столице Урала.

Ребята выступали в составе команды из четырёх человек. Согласно условиям поединка, повара должны были накрыть праздничный стол на двух гостей, приготовить четыре бутерброда и три порции салата. Затем в борьбу за победу включались официанты, задачей которых была сервировка стола. Жюри при этом учитывали оригинальность и скорость. Всего на эстафету были отведены 20 минут.

Первое место взяли воспитанники социально-реабилитационного центра Невьянского района. Директор учреждения Екатерина Степанова рассказала, что в их детском доме существует традиция встречать гостей. При этом почти всю подготовку обычно осуществляют сами воспитанники:

В нашем Центре есть традиция встречать друзей, гостей, праздновать дни рождения. Дети сами готовят угощения, оформляют стол. Всему этому они учатся на кружке по кулинарии под руководством инструктора по труду. Именно этот опыт пригодился ребятам на конкурсе,поделилась в разговоре с TagilCity.ru директор СРЦН Невьянского района.