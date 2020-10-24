Многим знакам зодиака предстоит сложный день 24 октября

Козерог

В этот день вы удивите всех своим красноречием и юмором. К вам потянутся люди совершенно разных слоев общества. На работе наладится контакт даже с теми, с кем ранее не получалось найти общий язык. Посетите как можно больше мероприятий, где можно встретить потенциальных деловых партнеров. Получится сделать много наметок на будущее. Активный день не убавит вашей активности. Направьте ее не занятия спортом. Вечер рекомендуется провести в компании хороших друзей.