В Екатеринбурге волонтёры спасли застрявшего в стене ванной комнаты кота

Пропажу кота женщина обнаружила во время того, как разбирала вещи после переезда. Через несколько дней, смирившись с утратой домашнего любимца, она услышала из-за стены ванной комнаты мяуканье и сразу же позвонила зооспасателям и сантехникам.

Бригада слесарей отсоединила ванную от коммуникаций и вынесла её в коридор. Волонтёры с помощью эндоскопа обнаружили местонахождение кота и вынули его сквозь отверстие в стене. По словам зооспасателей, животное не смогло выбраться самостоятельно из-за стресса в связи с переездом в новый дом.