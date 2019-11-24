В Екатеринбурге волонтёры спасли застрявшего в стене ванной комнаты кота
Сегодня, 13:41Свободное времяФото: "Зооспас Екатеринбург"
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В Екатеринбурге, которого потеряла хозяйка, оказался застрявшим в стене ванной комнаты. На помощь животному пришли волонтёры и сантехники, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Пропажу кота женщина обнаружила во время того, как разбирала вещи после переезда. Через несколько дней, смирившись с утратой домашнего любимца, она услышала из-за стены ванной комнаты мяуканье и сразу же позвонила зооспасателям и сантехникам.
Бригада слесарей отсоединила ванную от коммуникаций и вынесла её в коридор. Волонтёры с помощью эндоскопа обнаружили местонахождение кота и вынули его сквозь отверстие в стене. По словам зооспасателей, животное не смогло выбраться самостоятельно из-за стресса в связи с переездом в новый дом.
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