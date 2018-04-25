Как использовать цвет айвори в интерьере – делится опытом Мобиликаза
Благородный и теплый, ненавязчивый и всегда актуальный – так можно описать нежный цвет айвори. Он часто используется для оформления цветочных композиций и свадебных торжеств, но лучше всего этот цвет раскрывается именно в интерьере. Давайте же познакомимся с этим загадочным оттенком поближе.
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Особенности цвета айвори
Если вы хотите отразить в своем интерьере ненавязчивую роскошь и спокойное благородство, то этот цвет для вас. Айвори часто используется для оформления интерьера в классическом стиле, стиле прованс и кантри. С ним очень легко комбинировать различные цвета любой температуры и глубины. Айвори может играть различными оттенками: розовым, сливочно-бежевым, песочным, так что поле для вашего творчества просто огромное!
Айвори в дизайне интерьера
Этот оттенок лучше всего применять в качестве основного, так как в деталях он будет выглядеть слишком невзрачно. Он отлично подойдет для отделки стен и потолка, создаст теплую атмосферу во всем помещении.
Те стили интерьера, где требуется много большого и светлого пространства, например, прованс, классика, неоклассика, скандинавский стиль – только выиграют от присутствия айвори, как основного цвета. Он визуально расширит пространство и окутает помещение теплым светом.
Очень привлекательно этот оттенок смотрится в оформлении спален. Вы сможете подобрать стильные спальни Италии по ссылке для своего интерьера.
Мебель в цвете айвори
Цвет айвори для мебели также будет вполне уместен – он не такой яркий и маркий, как белый, но все же вносит в интерьер простор и благородство. В мебели этот цвет отлично сочетается с позолотой – например, ножки и подлокотники можно выделить золотым оттенком, а подушки оформить в нежном айвори. Но позаботьтесь о пропитке мебели грязеотталкивающими составами, так как очень практичным его не назовешь.
Текстиль в цвете айвори
Вот где цвет айвори настоящий король – в текстиле! Даже однотонные шторы могут преобразить и освежить любую комнату, сделав ее интерьер более изысканным. Очень уютно будет смотреться постельное белье в этом цвете – вам захочется снова и снова погружаться в его приятную и успокаивающую атмосферу.
Выглядит оно совсем ненавязчиво, но роскошно и дорого.
А пушистые длинноворсные ковры – это неразбавленная изысканность в чистом виде! Цвет айвори в них полностью раскрывает себя, окутывая помещение гармоничной и теплой атмосферой.
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