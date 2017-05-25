Социальная сеть «ВКонтакте» запустила большой федеральный проект «Выпускник-2017» (ФОТО)

Центральной площадкой нового проекта «Выпускник-2017» станет одноименная группа «ВКонтакте». Федеральный проект представляет из себя эксклюзивный контент для выпускников этого года с распознаванием ленты выпускника на фото через нейросети и другими фичами.

Также для каждой школы автоматически будет создаваться свой чат для общения, в котором можно будет осуществлять беседу со своими одноклассниками и учениками из параллельных классов. Можно будет обсудить предстоящие экзамены, праздничные мероприятия и продолжить общение в будущем.

При вступлении в группу каждый выпускник получит несколько стикеров на тему «выпускники». А далее стикеры будут выдаваться при выполнении определенных заданий группы. Так можно будет собрать полный набор стикеров.

В пресс-службе «ВКонтакте» объясняют создание нового проекта желанием облегчить выпускникам окончание года и помочь школьникам сохранить их воспоминания об этом времени.

Фото: «ВКонтакте»