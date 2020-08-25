Астрологи рассказали какие знаки зодиака 26 августа будут опасны для окружающих

Овен

Сегодня вы будете переключаться с одного дела на другое, сконцентрироваться будет сложно. Однако это не помешает вам своевременно решать все важные вопросы. Не исключено получение неожиданной прибыли. Астрологи советуют не тратить энергию даром, выбирать только те проекты, в которых уверены. Не исключены поры со второй половинкой, но вам удастся отстоять свою правоту.