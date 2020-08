Астрологи рассказали какие знаки зодиака 26 августа будут опасны для окружающих

26 августа некоторым знакам зодиака лучше остаться дома, а другим, наоборот, рекомендовано покорять новую высоту.

Овен Сегодня вы будете переключаться с одного дела на другое, сконцентрироваться будет сложно. Однако это не помешает вам своевременно решать все важные вопросы. Не исключено получение неожиданной прибыли. Астрологи советуют не тратить энергию даром, выбирать только те проекты, в которых уверены. Не исключены поры со второй половинкой, но вам удастся отстоять свою правоту. Телец В этот день лучше отложить все дела и заняться чем-то приятным. Первая половина дня будет полна недоразумений. Во второй половине творческих Тельцов посетит вдохновение. А вот остальным представителям знака потребуется масса усилий, чтобы погрузиться в работу. Близнецы 26 августа благоприятно для работы и учебы. Переговоры и совещания буду плодотворными. Утро принесет позитивные тенденции — можете смело генерировать идеи. Сегодня есть шанс расположить к себе объект симпатии. Вторая половина дня будет немного напряженной. Отключите мысли и отдохните от суты. Рак День лучше начать с чего-нибудь полезного. Не важно, что это будет, пробежка или мюсли. Это даст толчок вашей энергии. Тогда вы с легкостью справитесь со всеми делами. Раков ждет много новых знакомств. Также представителей этого знака будут манить далекие перспективы. Подумайте, что для вас ценнее: синица в руках или журавль в небе. Лев Сегодня вы привлекательны, обаятельны и очень находчивы. Это позволит вам одержать верх над любым соперником. Вы сияете, как Солнце. Ваша работоспособность поражает, а, значит, не за горами и хорошая прибыль за труды. Отличный день для разговора о совместном будущем со своей второй половинкой. Дева Не самый идеальный день для работы. Вы можете принимать неудачные решения и не захотите рассматривать предложения коллег. А вот в личном плане все складывается удачно. Не исключены приятные встречи и знакомства, которые перерастут в отношения или крепкую дружбу. Судьба весь день будет посылать вам знаки, не пропустите их. Кроме того, может поступить интересное предложение о перспективах карьерного роста. Весы Вам нужно быть осторожнее. Астрологи советуют быть внимательными к мелочам и сосредоточенными в работе. Не беритесь сегодня за реализацию долгосрочных планов, дождитесь более подходящего момента. Также необходимо обратить внимание на свой образ жизни: как вы питаетесь, достаточно ли вы спите. Откажитесь от вредных привычек. Скорпион Сегодня в вашей голове родятся десятки интересных и перспективных идей. А если вы поделитесь ими с окружающими, то они их с удовольствием подхватят. Так у вас может сложиться новая пробивная команда или вы сможете укрепить связи в уже имеющемся коллективе. Будьте открыты. У одиноких представителей знака намечается интересное знакомства. Да и в целом ваша «черная полоса» подходит к концу. Стрелец Сегодня вы оправдываете название своего знака — то и дело мечите стрелы и ищите кого бы побольнее ранить. Возьмите себя в руки и следите за словами, чтобы потом не сожалеть. Велик риск раскола в коллективе, да и отношения могут дать трещину. Избегайте также физических нагрузок. А вечером побалуйте себя спа-процедурами или просто расслабьтесь дома перед телевизором. Козерог Вы отлично ладите с людьми, сегодня можете договориться с кем угодно. Воспользуйтесь шансом для заключения сделок или чтобы попросить у начальства премию. В делах потребуется повышенный контроль, не пускайте работу на самотек. Обратите внимание на нервную систему, в последнее время вы слишком много работаете, возьмите тайм-аут в ближайшие дни. Водолей День благоприятен, чтобы обдумать проблемы, не дающие покоя долгое время. Возможно, пришло время посмотреть страху в глаза и не пасовать перед будущим. Хороший день для занятий спортом. Сходите в спортзал или бассейн. Астрологи советуют Водолеям сегодня всерьез задуматься над перспективами отношений. Если общество второй половинки стало тяготить, то, может, рядом не тот человек? Рыбы Астрологи уверены, что сегодня у этого знака все получится. Даже если с утра будет казаться, что дела идут из рук вон плохо. Не переживайте, к обеду ситуация стабилизируется. Включите воображение и тогда вы сможете быстрее выполнить дела и удивить коллег интересными идеями. Рыбы сохраняют бодрый настрой, а это передается всем окружающим. Улыбайтесь чаще.

