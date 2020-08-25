Ставший стриптизером учитель физкультуры из Екатеринбурга снял свой первый клип

Мужчина рассказал, что трек был записан две недели назад. Клип снимали в Екатеринбурге, выбрав несколько локаций.
Девушку Людмилу выбирал из шоу толстушек, сделал это специально, потому что модели уже везде были, это уже всем приелось. А мне хотелось сделать акцент на юмор, рассказывает стриптизер.
Также он взял Артурио, танцора, бывшего участкового, мастера спорта по кикбоксингу и по боям без правил.
По словам Олега, раньше ему уже приходилось сниматься в клипе Леши Свика на трек Paco Rabanne. Однако главная роль ему досталась впервые.
В ноябре 2019 года шоумен и ведущий из Нижнего Тагила Михаил Виноградов снялся в клипе екатеринбургской группы «Чайф» на песню «Хэллоуин».